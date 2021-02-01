Драйверы роста в детском отдыхе обсудят на семинаре в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров" пройдет в в Тюмени 18-20 марта. Его проведет ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" вместе с центром "Ребячья республика" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, сообщают организаторы.

На семинаре представят образовательные площадки для размышления и анализа развития сферы детского отдыха и оздоровления в XXI веке; авторскую площадку, посвященную празднованию 30-летия областного детского центра "Ребячья республика"; авторские площадки из опыта работы Тюменской области; крупные мероприятия с ведущими преподавателями; мастер-классы высокой интенсивности; лекции по направлениям профессиональной деятельности.

Организаторы семинара приглашают докладчиков для организации образовательных сессий по темам. Они пройдут в формате лекций, практических семинаров, презентаций, мастер-классов. Также участники семинара обсудят "COVID-19: коррективы в устоявшиеся нормы, правовые, трудовые отношения, меры поддержки отрасли отдыха и оздоровления: проблемы, характеристика мероприятий и инструментов, результаты".

Для всех желающих состоятся краткосрочные курсы повышения квалификации руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей по программному модулю "Организация отдыха детей и их оздоровления в современных условиях".