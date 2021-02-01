От тюменских подростков ждут заявки на правоведческий конкурс в "Артек"

| Фото: МДЦ "Артек", архив | Фото: МДЦ "Артек", архив

Региональный этап конкурса на участие в тематической программе "Юный правовед" в Международном детском центре "Артек" объявила прокуратура Тюменской области.

Заявиться могут дети, которым на момент поездки исполнилось 10 лет, и до 17 лет включительно, имеющие группы здоровья 1-2-3, представившие в печатном виде ряд документов. Среди них: заявка-анкета установленного образца, копия документа, удостоверяющего личность, эссе на тему "Твори закон на благо общества", копии грамот, дипломов и сертификатов (общее количество – не более 5 шт.), подтверждающих достижения в области дополнительного образования, науки, общественной деятельности за последние три года (2017-2019 гг.) и другие.

Подробно об участие и образцы - здесь.

Документы необходимо представлять в отдел кадров прокуратуры Тюменской области до 19 февраля 2021 года.