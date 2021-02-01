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Два жилых дома в Тюмени остались без тепла из-за порыва на улице Федорова

Общество, 11:18 15 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Порыв теплотрассы устраняют в Тюмени на ул. Федорова, 4. Повреждение на сети произошло в ночь на 15 февраля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в компании УСТЭК, повреждение сети диаметром 159 мм было локализовано сотрудниками выездной бригады в 2 часа.

В настоящее время на месте ведутся работы по устранению инцидента, ограничена поставка тепловой энергии жителям двух домов. Завершить ремонт участка тепловой сети планируют до конца дня.

Причины технологического повреждения будут известны после обследования трубопровода.

Николай Ступников

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# порыв теплотрассы , УСТЭК

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