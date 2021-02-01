Объем потенциальных инвестиций в АПК Тюменской области до 2024 года оценивается в 48 млрд рублей

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В Тюменской области объем потенциальных инвестиций агропромышленного комплекса в период 2020 – 2024 годов оценивается в размере около 48 млрд рублей.

Программа инвестиционного развития отрасли до 2024 года, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, разработана в партнерстве с компанией McKinsey&Company, и учитывает текущий уровень социально-экономического развития региона, долю агропромышленного комплекса в структуре валового регионального продукта (ВРП), экспортный потенциал отрасли и другие факторы.

Ключевая точка роста АПК – развитие кластера переработки зерна (по инвестициям – 13 млрд рублей). Важной мерой поддержки проектов АПК в регионе является развитие агроиндустриальных парков и обеспечение площадок коммуникациями и транспортной инфраструктурой. Важным этапом развития направления является включение в инвестиционную программу "Газпрома" строительства ГРС Ишим-2 дополнительной мощностью 67,5 тыс. м3 /час.