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Объем потенциальных инвестиций в АПК Тюменской области до 2024 года оценивается в 48 млрд рублей

Экономика, 15:19 15 февраля 2021

admtyumen.ru

В Тюменской области объем потенциальных инвестиций агропромышленного комплекса в период 2020 – 2024 годов оценивается в размере около 48 млрд рублей.

Программа инвестиционного развития отрасли до 2024 года, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, разработана в партнерстве с компанией McKinsey&Company, и учитывает текущий уровень социально-экономического развития региона, долю агропромышленного комплекса в структуре валового регионального продукта (ВРП), экспортный потенциал отрасли и другие факторы.

Ключевая точка роста АПК – развитие кластера переработки зерна (по инвестициям – 13 млрд рублей). Важной мерой поддержки проектов АПК в регионе является развитие агроиндустриальных парков и обеспечение площадок коммуникациями и транспортной инфраструктурой. Важным этапом развития направления является включение в инвестиционную программу "Газпрома" строительства ГРС Ишим-2 дополнительной мощностью 67,5 тыс. м3 /час.

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# McKinsey&Company , АПК , Газпром , инвестиции , облдума

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