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Тюменские конфеты будут продавать под брендом "Visit Tyumen"

Общество, 14:05 15 февраля 2021

visittyumen в Instagram | Фото: visittyumen в Instagram

Шоколадные конфеты тюменского производства под брендом Visit Tyumen поступят в продажу в Тюменской области. Сейчас для сладостей разрабатывают фирменную упаковку. Шоколад пополнит линейку брендовых тюменских сувениров, рассказала директор регионального агентства туризма и продвижения Мария Трофимова.

Она напомнила, что гости региона охотно везут домой рыбу, иван-чай, варенье из сосновых шишек, косторезные изделия. В продаже появилась и фирменная тюменская термальная вода. Товары можно найти в сувенирных магазинах, точках продажи на вокзалах, в интернете.

По данным Марии Трофимовой, турпоток в Тюменскую область стабильно рос до 2019 года, прирост составлял до 20% ежегодно. В 2020 году произошел спад на 44% в связи с пандемией, однако регион посетили 1,8 млн человек. Она сообщила, что в дополнение к действующим базовым туристическим маршрутам с 2021 года запущена новая программа "Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени".

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# Visit Tyumen , сувениры , туризм

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