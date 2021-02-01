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В Тюменской области завершается реализация трех крупных инвестпроектов

Экономика, 14:36 15 февраля 2021

admtyumen.ru

Три инвестиционных проекта планируется завершить в Тюменской области в начале 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, одним из крупнейших является строительство третьей очереди тепличного комбината ООО "ТК Тюмень Агро" в Тюменском районе дер. Нариманова. Объем инвестиций составляет 5 млрд рублей. В результате реализации этого проекта в районе появится еще 312 рабочих мест.

В Ярковском районе завершается строительство молочного комплекса в ООО "Агрофирма междуречье" на 1 тыс. 800 голов дойного стада, в который инвестировано 1,3 млрд рублей. Здесь будет создано 59 рабочих мест.

ООО ПК "Слада" инвестирует 1,1 млрд рублей в строительство в Ишиме I этапа кондитерской фабрики. Это даст городу 200 рабочих мест.

Согласно данным реестра инвестиционных проектов в стадии реализации находятся более 200 проектов в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

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# инвестиционные проекты

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