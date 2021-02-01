Расследование по картине Василия Кандинского пройдет в Тюмени

| Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив)

Акцию "Неделю живописи" запускает тюменский Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. Встречи с хранителями музея и специалистами пройдут онлайн — на площадках учреждения культуры в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

"Хотим познакомить интернет-пользователей с живописью, нашими фондами. Зрителей ждет расследование про картину "Композиция" Василия Кандинского, которая находится у нас. Запланирован квиз по живописи, раскрывающий малоизвестные факты о художниках. Хранители расскажут о полотнах из фонда музея. Экскурсоводу познакомят с выставкой "Шедевры художественной коллекции", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист музея Иван Крутько.

Небольшие видеоролики в рамках "Недели живописи" будут публиковать каждый день с 16 по 20 февраля с 12 до 16 часов.

Как подчеркнул Иван Крутько, акция проходит для того чтобы рассказать людям, что в музее есть шедевры знаменитых художников таких как Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Кандинский. "Не все тюменцы знают об этом. Некоторые думают, что в нашем музее имеются копии картин этих авторов, но все наши полотна - это оригиналы", — заключил специалист музейного комплекса.

Продолжительность роликов, которые подготовили музейные работники, варьируется от двух до пяти минут. Видео сделаны в легкой форме, передают суть.

Инна Пахомова