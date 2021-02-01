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В Тюмени настойчивый диспетчер скорой помощи спас ребенка от осложнений

Общество, 14:17 15 февраля 2021

Тюменская станция скорой медицинской помощи  | Фото: Тюменская станция скорой медицинской помощи 

Настойчивость диспетчера спасла ребенка от осложнений после потери сознания в Тюмени 14 февраля. Трехлетний мальчик потерял сознание и перестал дышать, очевидцы предположили, что причиной стала жевательная резинка, которую ребенок мог вдохнуть, сообщает городская станция скорой помощи.

Вызывая врачей, родители сами пытались спасти малыша — разжали плотно сжатые челюсти. Обрадованные, они поспешили отказаться от вызова, однако диспетчер настояла на осмотре, поскольку внезапное улучшение после такой опасной ситуации – это не повод отменять вызов. Тем более, медики скорой, которые были в пути 11 минут, уже подъехали.

Фельдшеры осмотрели маленького пациента, измерили уровень сахара в крови, проверили работу сердца, сняли электрокардиограмму и пришли к выводу, что кратковременная потеря сознания вызвана приступом судорог, а не механической асфиксией. Ребенка доставили в Областную клиническую больницу № 1 и передали неврологам для обследования и оказания помощи.

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# скорая помощь

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