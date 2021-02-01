В честь 8-летия падения метеорита музей Челябинска исполнит желание гостя

| Фото: Государственный исторический музей Южного Урала во ВКонтакте | Фото: Государственный исторический музей Южного Урала во ВКонтакте

День метеорита проводит Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске в связи с восьмой годовщиной падения метеорита 15 февраля. Запланировано много интересного, в том числе исполнение желания одного из посетителей, сообщает учреждение.

Всем купившим билет в музей в памятную дату - подарок от музея (открытка и стикеры с метеоритно-космической тематикой).

Гостей ждут тематические экскурсии "Космический странник" с рассказами о строении Вселенной, происхождении звезд, планет и метеоритов — в том числе и о природе метеорита Челябинск. Экскурсоводы научат, как отличить настоящий метеорит от земных горных пород.

Сразу после экскурсии — программа "VR-контент для любителей космоса". С помощью очков виртуальной реальности гости музея побывают в открытом космосе, доступном лишь избранным космонавтам, увидят полет метеорита, узнают много нового о звездах, созвездиях и планетах Солнечной системы.

Состоится и круглый стол "Челябинский метеорит: в космосе, на земле, в культурной памяти россиян". Участники обсудят, как падение метеорита Челябинск повлияло на наше мировоззрение, каковы его последствия для России и всего человечества в целом. В обсуждении примут участие: председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло, декан аэрокосмического факультета ЮУрГУ Виктор Федоров, доктор исторических наук Ольга Никонова и другие представители научного сообщества.

Желающие могут услышать выступления ученых на прямой трансляции круглого стола в группе музея "ВКонтакте".

Кроме того, можно будет загадать желание (связанное с музеем и метеоритом), написать его на листочке и опустить в специальный ящик. 16 февраля организаторы выберут самое интересное, они обещают его исполнить.

Ссылка на трансляцию Дня метеорита в Челябинске.

Напомним, метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями огненной вспышки в небе и взрыва стали жители Челябинской области и близлежащих регионов, в том числе Тюменской области. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, самый большой (более 600 кг) подняли из озера. С тех пор много открытий и домыслов происходило вокруг небесного тела. Вот одна из загадок.

А в 2016 вышла книга "Челябинский суперболид" под редакцией астрофизиков Николая Горькавого и Александра Дудорова.

В Тюмени небольшой фрагмент метеорита можно увидеть в Музее истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета.