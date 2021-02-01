На уборку снега в Тюмени вышли 400 рабочих

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Около 300 снегоуборочных машин, более 200 дорожных рабочих трудились на улицах Тюмени в ночь на 15 февраля. Днем работа продолжается, сейчас на уборку снега вышли 415 машин и 400 человек, сообщает городская администрация.

"Как только начинается снегопад, дежурные диспетчеры созваниваются с подрядчиками и заказчиками работ для вывода снегоуборочной техники, – рассказал начальник отдела по строительному контролю и надзору дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени Александр Чепурин.

Силами подрядных организаций на улицах проводится патрульная снегоочистка: звено снегоуборочных машин очищает дорожное полотно от снега и формирует снежный вал. После этого фронтальные погрузчики перемещают его в самосвалы и вывозят на полигон. Ежедневно туда вывозится около 8-10 тыс. кубометров снега.

В первую очередь очистка проводится на мостах и других искусственных сооружениях, около автобусных остановок, пешеходных переходах, перекрёстках, аварийноопасных участках.

Для уборки тротуаров используют малотоннажную технику и ручной труд. Поверхность тротуаров посыпают гранитной или щебеночной крошкой. При дальнейшей эксплуатации она счищается вместе со снегом и льдом и также вывозится на полигон.