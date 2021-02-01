В Ишиме вокалисты из разных регионов участвовали в конкурсе "Пусть память говорит"

| Фото: скриншот с видео гала-концерта | Фото: скриншот с видео гала-концерта

Победителей открытого конкурса военно-патриотической песни "Пусть память говорит" назвали в Ишиме. Фестиваль прошел онлайн. Гала-концерт лучших номеров разместили 15 февраля на официальном сайте городского культурного центра ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист культурного учреждения Оксана Гультяева.

Всего на конкурс поступило 39 заявок из Ишима, Казанского, Нижнетавдинского районов, Республики Мордовия, Воронежской и Кировской областей.

"Конкурс провели в третий раз, в этом году впервые – онлайн. Фестиваль вызвал хороший отклик, даже больший, чем в очном режиме. И география шире, ведь отправить видео на конкурс проще, чем издалека приехать на выступление", - сказала организатор.

Жюри отметило высокий уровень вокальной подготовки участников. В каждой из пяти возрастных категорий определили трех лауреатов по номинациям: патриотическая, авторская песня и песни воинов-интернационалистов.

Авторские песни представили всего два участника, одна из них не подошла к тематике конкурса. А вторую, посвященную воинам-афганцам, написала известная ишимская исполнительница Наталья Селянинова.

Оксана Гультяева отметила, что тематический фестиваль получился смысловым, трогательным и пронзительным, узнать имена всех победителей конкурса патриотической песни и посмотреть гала-концерт можно здесь.

Инна Кондрашкина