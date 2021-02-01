Туристы Тобольска увозят с собой не только магниты, но и духи La perle de la Siberie

с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram

Духи "La perle de la Siberie" – Жемчужина Сибири в переводе с французского языка - пользуются большим спросом у туристов, которые бывали в Тобольске с 2017 по 2020 годы. Эксклюзивную партию продукции создала композитор ароматов из Югры Наталья Кикор. На сегодня из 50 флаконов осталось всего два.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в отделе маркетинга ТРЦ "Жемчужина Сибири" Тобольска. Купить духи можно только здесь. В 2017 году руководитель торгового центра выступил с предложением создать к 430-летию города аромат – отображение богатейшей культуры и истории Тобольска.

"Источниками вдохновения создаваемого аромата стали Тобольский кремль и Дом наместника, Свято-Знаменский монастырь в подтобольском селе Абалак, река Иртыш и ее берега с беспредельными лесами, сибирская ширь и историческое наследие", - говорится в описании к духам.

По словам парфюмера Натальи Кикор, сердцем аромата стал удивительный человек, интеллектуал, труженик, эстет, человек невероятной воли и способностей – первый сибирский губернатор, князь Матвей Гагарин, соратник великого Петра Первого.

Как заметили сотрудники ТРЦ, туристов нисколько не смутила цена за флакон – 25 тыс. рублей. Настолько этот аромат привлекателен и долго будет напоминать туристам о Тобольске.

"Помимо духов "Жемчужина Сибири" туристы покупают на память о нашем городе различные сувениры. Это поделки от косторезной мастерской, тарелки с видами города и магниты. Также охотно приобретают книги о Тобольске", - говорят маркетологи.

Анжела Лебедева