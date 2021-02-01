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В Тюмени на семи улицах можно увидеть памятники деревянного зодчества

Общество, 12:43 16 февраля 2021

со страницы Visit Tyumen в Instagram | Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram

Представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области рассказали, на каких улицах Тюмени можно встретить памятники деревянного зодчества. Информация размещена на странице Visit Tyumen в Instagram.

По словам специалистов, уникальные памятники деревянного зодчества, придавшие городу неповторимый облик, представлены на улицах Советская, Дзержинского, Володарского, в начале ул. Республики, Осипенко, Комсомольская, Тургенева.

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"Резьбой богато украшали корабли, терема, церкви. Дерево было самым доступным материалом, легко обрабатывалось несложным инструментом. Каждый хозяин стремился понаряднее украсить свое жилище. Резьба всегда подчеркивала основные элементы здания, гармонично соединяла в себе декоративные и утилитарные начала и, как правило, осуществлялась по канонам народного зодчества, основываясь на местных традициях", — написали сотрудники агентства.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , деревянное зодчество

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