В Тюмени на семи улицах можно увидеть памятники деревянного зодчества

| Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram | Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram

Представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области рассказали, на каких улицах Тюмени можно встретить памятники деревянного зодчества. Информация размещена на странице Visit Tyumen в Instagram.

По словам специалистов, уникальные памятники деревянного зодчества, придавшие городу неповторимый облик, представлены на улицах Советская, Дзержинского, Володарского, в начале ул. Республики, Осипенко, Комсомольская, Тургенева.

"Резьбой богато украшали корабли, терема, церкви. Дерево было самым доступным материалом, легко обрабатывалось несложным инструментом. Каждый хозяин стремился понаряднее украсить свое жилище. Резьба всегда подчеркивала основные элементы здания, гармонично соединяла в себе декоративные и утилитарные начала и, как правило, осуществлялась по канонам народного зодчества, основываясь на местных традициях", — написали сотрудники агентства.