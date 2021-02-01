16 февраля тюменцам обещают ясный солнечный день

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 22 - минус 16 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 16 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление близко к норме - 754-755 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 17 часов 40 минут. Долгота дня 9 часов 36 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.