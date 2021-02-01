  • 16 февраля 202116.02.2021вторник
  • USD73,3092
    EUR88,9754
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

16 февраля тюменцам обещают ясный солнечный день

Общество, 07:58 16 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 22 - минус 16 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 16 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление близко к норме - 754-755 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 17 часов 40 минут. Долгота дня 9 часов 36 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:25 16.02.2021Тюменская таможня проводит акцию "Добро пожаловаться"
08:10 16.02.2021Драйверы роста в детском отдыхе обсудят на семинаре в Тюмени
07:58 16.02.202116 февраля тюменцам обещают ясный солнечный день
19:12 15.02.2021Туристы Тобольска увозят с собой не только магниты, но и духи La perle de la Siberie