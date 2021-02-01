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Тюменский индустриальный университет будет сотрудничать с концерном ВКО "Алмаз-Антей"

Общество, 12:31 16 февраля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет и концерн ВКО "Алмаз-Антей" заключили соглашение о сотрудничестве в разработке продукции гражданского назначения. Подписи в документе поставили ректор ТИУ Вероника Ефремова и заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров, сообщает вуз.

Сотрудничество касается применения результатов научно-исследовательской деятельности вуза, а также технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности.

Вероника Ефремова отметила, что университет может предложить концерну научно-исследовательскую деятельность, значительный опыт проведения научных исследований и положительные результаты. Концерн, в свою очередь, предоставит вузу свой производственный и научно-технический потенциал.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В составе холдинга – более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров.

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# сотрудничество , ТИУ

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