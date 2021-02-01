Жителям Тюменской области предлагают рассказать о своих защитниках Отечества

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Поучаствовать в патриотической акции #ЗащитникОтечества72 предлагают жителям Тюменской области. Любой желающий может рассказать о своих родственниках, которые принимали участие в военных событиях или служили в рядах Российской Армии, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Опубликовать фотографию своего героя нужно в группе департамента во ВКонтакте. Это могут быть фото ветеранов и участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, армейские снимки детей, внуков, мужей, дедов. Важно также сопроводить фотографию коротким рассказом о герое.

Как отметила представитель пресс-службы департамента Елена Калиева, акция призвана сплотить семью, изучить семейную историю.

"Найдите время после работы для тихого семейного вечера, полистайте фотоальбом в кругу близких, расскажите детям о героях вашей семьи, выберите вместе с ними фотографию и разместите под конкурсным постом. Это важно для каждого из нас, особенно для наших детей, которые должны знать, помнить и чтить память поколения победителей. Лучшие истории с фотографиями мы опубликуем в наших новостных лентах", - отметила она.