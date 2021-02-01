Тюменские врачи прооперировали полуторагодовалого пациента с гипоспадией

| фото пресс-службы ОКБ № 1 | фото пресс-службы ОКБ № 1

Сложнейшую урологическую операцию провели мальчику 1,5 лет с диагнозом "гипоспадия" врачи областной больницы № 1 в Тюмени. У пациента было нарушение эмбрионального формирования дистального отдела мочеиспускательного канала, сообщает пресс-служба медучреждения.

Как пояснили врачи, ребенок родился с неопределенным полом. Чтобы точно диагностировать данное заболевание, специалисты провели генетический анализ на основе гормона хроматина и УЗИ. Удостоверившись, что пол мужской, они провели операцию, в результате которой восстановили наружные половые органы в соответствии с мужской физиологией.

"Данная аномалия устраняется хирургическим путем. По сути это сложная реконструктивная операция по формированию половых органов ребенка. Важно прооперировать малыша как можно раньше, не допуская формирования чувства собственной неполноценности", - рассказал врач-уролог Алексей Лутков.

Он обратил внимание на то, что часто причиной заболевания является курение матерей, так как оно ухудшает перфузию плаценты и тем самым снижает синтез хорионического гонадотропина – непосредственного регулятора формирования плода. Частота в данном случае – одна гипоспадия на 125-150 новорожденных мальчиков.

Ежегодно под руководством Алексея Луткова в ОКБ № 1 делают более 250 урологических операций. Лечиться к нему приезжают пациенты со всей России. Мультидисциплинарный подход, широкие возможности лаборатории, рентген- и функциональная диагностика, широкое использование лапароскопических и эндоскопических методов, мощнейшая реанимационно-анестезиологическая поддержка – все это сопровождает каждый сложный случай обращения к урологам ОКБ № 1.