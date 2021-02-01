В Тобольском районе работают три земских учителя

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Три молодых педагога приехали в школы Тобольского района по программе "Земский учитель" в 2020 году, сообщает администрация муниципалитета.

Двое из них – выпускники местных школ. В с. Малая Зоркальцева работает выпускница Сетовской школы Алина Кучумова. Она преподает химию и биологию. Ее ученики уже завоевывают призовые места в олимпиадах и интеллектуальных состязаниях различного уровня. Во Всероссийском конкурсе "Радость Победы" дипломом второй степени отмечена Дарья Рябцева.

Выпускник Санниковской школы Тобольского района Дамир Муратов после окончания вуза вернулся в родной район учителем физики и информатики. Местом работы выбрал школу в с. Бизино.

Максим Иванов приехал в Тобольский район по программе "Земский учитель" из Самары. Большой город он сменил на д. Овсянникова на левом берегу Иртыша. Ученики Максима Иванова Артем Домнин и Наталья Соловьева завоевали третье место в интеллектуальном марафоне Тюменского госуниверситета "Anglosphere: "Local vs Global Landscape".

Участники программы "Земский учитель" получили 1 млн рублей в качестве поддержки. После этого им необходимо отработать в школе не менее пяти лет.