Жители Тюменской области голосуют за лучший школьный музей

| Фото: пресс-службы администрации Уватского района | Фото: пресс-службы администрации Уватского района

Школьные музеи Тюменской области участвуют в конкурсе видеороликов "Школьный музей Победы". Проголосовать за лучший ролик жители региона могут до 15 марта на сайте Музея Победы, сообщает администрация Тюмени.

В творческом конкурсе участвуют школы-партнеры организатора конкурса из 15 регионов России. Они представляют на сайте видео с экскурсией по своему школьному музею. Конкурс будет проходить в заочном формате до 15 декабря 2021 года. Каждый месяц свои видеоролики будут презентовать школьные музеи из нескольких регионов, отобранных на основе рейтинга, составленного Музеем Победы. Победителей определят в трех номинациях: "Лучший экскурсовод", "Лучшая видеоэкскурсия", "Оригинальный сюжет".

"Мы надеемся, что к созданию видеороликов о своих музеях подключатся не только школьные активисты, что конкурс вызовет интерес к изучению истории своего региона у широкого круга школьников", – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Голоса интернет-пользователей определят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

Победителям творческого состязания вручат дипломы, их имена будут опубликованы на официальных сайтах Музея Победы и долгосрочной программы развития "Школьный музей Победы". Авторы роликов, занявших первые три места в номинации "Приз зрительских симпатий", получат в подарок билет на Zoom-экскурсию по новой экспозиции музея "Подвиг Народа".