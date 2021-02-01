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Услугами телемедицины смогут пользоваться жители тюменского Заболотья

Общество, 15:12 16 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Жители Заболотья Тюменской области смогут получать консультации врачей онлайн. Это станет доступно благодаря беспроводным технологиям, сообщает пресс-служба областной больницы № 15.

В марте в больнице появится регистратор, который будет записывать пациента на плановый прием и организовать его удаленно, посредством телеконсультации.

В областной больнице №15 организуют подключение к сети интернет и медицинским базам данных с помощью усиливающей сигнал антенны. Все работы завершат к весне: до того, как зимник перестанет быть проходим.

Напомним, Заболотье - самая отдаленная территория Нижнетавдинского района. В холода медики добираются в село Кускургуль по зимнику. На месте проводят обследования, консультируют пациентов, подбирают оптимальные схемы лечения и ставят прививки. А летом на помощь приходит санитарная авиация.

Организация телемедицины в отдаленных селах и деревнях Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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# врачи , Заболотье , Медицина , национальный проект Здравоохранение

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