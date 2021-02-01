Услугами телемедицины смогут пользоваться жители тюменского Заболотья
Жители Заболотья Тюменской области смогут получать консультации врачей онлайн. Это станет доступно благодаря беспроводным технологиям, сообщает пресс-служба областной больницы № 15.
В марте в больнице появится регистратор, который будет записывать пациента на плановый прием и организовать его удаленно, посредством телеконсультации.
В областной больнице №15 организуют подключение к сети интернет и медицинским базам данных с помощью усиливающей сигнал антенны. Все работы завершат к весне: до того, как зимник перестанет быть проходим.
Напомним, Заболотье - самая отдаленная территория Нижнетавдинского района. В холода медики добираются в село Кускургуль по зимнику. На месте проводят обследования, консультируют пациентов, подбирают оптимальные схемы лечения и ставят прививки. А летом на помощь приходит санитарная авиация.
Организация телемедицины в отдаленных селах и деревнях Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".