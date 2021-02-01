В школах Тюменской области тестирование по ВПР начнется с 1 марта

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Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) начнется с проверочных работ для 11 классов с 1 по 26 марта, сообщает Рособрнадзор.

Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4 классов по русскому языку, математике и окружающему миру, 5 классов - русский язык, математика, история, биология, 6 и 8 классов - русский язык и математика, 7 классов - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика. В обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку.

Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание проверочной работы по разным предметам и классам, будет указано в инструкции по их выполнению.