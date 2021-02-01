В Тюменской области открывают дополнительные группы для детей ясельного возраста

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Новую группу для детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет откроют на базе центра развития ребенка детского сада "Солнышко" в Ярково. В нее примут до 20 малышей.

Помещение отремонтировано, оснащено всем необходимым, закуплены мебель, игрушки. Двое педагогов получили работу.

На родительском собрании мам и пап познакомили с образовательной программой и режимом дня. По предварительным данным, ясельная группа откроется с марта 2021 года.

| Фото: администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Организация работы дополнительной группы для детей ясельного возраста стала возможной благодаря нацпроектам "Демография" и "Образование".