Концерт ко Дню защитников Отечества представят в ДНК "Строитель"

| Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте

Концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества, пройдет в ДНК "Строитель" в Тюмени 19 февраля , начало в 15 часов, сообщают организаторы.

В ней примут участие ансамбль народной музыки "Сибирская забава", театр казачьей песни "Яр-хмель", вокальная студия "Конфетти" и студия танца "Денс хит". Также на сцену выйдет солистка Елизавета Богданова.

"Праздничный концерт станет еще одним поводом, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества, ветеранам. В их адрес будут звучать добрые слова, поздравления и пожелания мира и добра", — рассказали в "Строителе".

Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.