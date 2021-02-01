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Тюменские школьники за удачное видео получат возможность пообщаться с топовыми блогерами

Общество, 11:09 17 февраля 2021

Российское движение школьников ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников ВКонтакте

Присоединиться ко Всероссийскому проекту "РДШ хаус" предлагают школьникам Тюменской области старше 11 лет. Заявки на участие принимаются с 15 февраля по 15 марта.

Ребятам предстоит собрать команду из 8-10 человек и снять развлекательное видео вертикального формата продолжительностью от 15 до 60 секунд. Это могут быть комедийные сценки, музыкальные видео или челленджи.

Далее работу нужно опубликовать в разделе "Клипы" на странице РДШ ВКонтакте с хэштегами #РДШ #РДШхаус #МедиашколаРДШ. Организаторы также просят прикрепить ссылку на ролик и фотографии школы при подаче заявки на участие на сайте рдш.рф.

По итогам конкурса жюри выберут самые лучшие команды из десяти регионов. Именно к ним затем приедет команда РДШ вместе с известными блогерами. А школа ребят превратится в настоящую съемочную площадку.

"Победители не только пообщаются с топовыми блогерами, но и получат бесценный опыт. Они узнают, как делать то, что видят миллионы", - отмечают организаторы.

Любовь Голышева

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# блогеры , видео , конкурс , РДШ

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