Российские эпидемиологи доказали эффективность российских вакцин в отношении британского штамма COVID-19

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Сотрудники центра "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - рассказали эпидемиологи.

Сыворотки привитых эффективно нейтрализовали британский вариант коронавируса и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского варианта.