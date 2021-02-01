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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Российские эпидемиологи доказали эффективность российских вакцин в отношении британского штамма COVID-19

Общество, 17:13 16 февраля 2021

www.tyumsmu.ru

Сотрудники центра "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - рассказали эпидемиологи.

Сыворотки привитых эффективно нейтрализовали британский вариант коронавируса и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского варианта.

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# британский штамм , вакцина , коронавирус

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