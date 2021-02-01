В Тюмени открыли выставку "Костяное кружево Сибири"

| Фото: Централизованная городская библиотечная система (архив) | Фото: Централизованная городская библиотечная система (архив)

Резные скульптурки из кости, отражающие условия проживания народов тюменского Севера, смогут увидеть тюменцы на выставке "Костяное кружево Сибири" в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина до 31 марта, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Экспозиция посвящена косторезному мастерству, в частности – такому виду этого традиционного промысла, как тобольская резная кость. Выставка собрала в единую композицию произведения косторезного искусства двух мастеров – Светланы Паянен и Михаила Турышева. Они не раз удостаивались высоких отечественных и международных наград.

На выставке можно увидеть миниатюрные фигурки хантов, ненцев, оленей, собак, нехитрые атрибуты быта и занятий аборигенов. Кроме того, здесь представлены броши, подвески, брелоки и памятные сувениры из кости и рога, а также книжные издания о творчестве мастеров-косторезов и косторезном промысле тюменского края.

Выставка открыта по адресу: ул. Газовиков, 30/1.