  • 16 февраля 202116.02.2021вторник
  • USD73,3092
    EUR88,9754
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени открыли выставку "Костяное кружево Сибири"

Общество, 18:09 16 февраля 2021

Централизованная городская библиотечная система (архив) | Фото: Централизованная городская библиотечная система (архив)

Резные скульптурки из кости, отражающие условия проживания народов тюменского Севера, смогут увидеть тюменцы на выставке "Костяное кружево Сибири" в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина до 31 марта, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Экспозиция посвящена косторезному мастерству, в частности – такому виду этого традиционного промысла, как тобольская резная кость. Выставка собрала в единую композицию произведения косторезного искусства двух мастеров – Светланы Паянен и Михаила Турышева. Они не раз удостаивались высоких отечественных и международных наград.

На выставке можно увидеть миниатюрные фигурки хантов, ненцев, оленей, собак, нехитрые атрибуты быта и занятий аборигенов. Кроме того, здесь представлены броши, подвески, брелоки и памятные сувениры из кости и рога, а также книжные издания о творчестве мастеров-косторезов и косторезном промысле тюменского края.

Выставка открыта по адресу: ул. Газовиков, 30/1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , выставка , косторезное искусство , скульптуры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 16.02.2021В Тюмени открыли выставку "Костяное кружево Сибири"
18:00 16.02.2021Легендарный ансамбль "Березка" выступит в Тюмени
17:49 16.02.2021В Тобольском районе открыли восемь ледовых переправ
17:37 16.02.2021Многодетные родители Тюменской области получат отпуск в удобное время