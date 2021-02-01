Карась ишимской мастерицы едет покорять Москву и другие города России

| Фото: из личного архива Ирины Тарасенко | Фото: из личного архива Ирины Тарасенко

Куклы Карась и Соня Мамочкина по рассказу Антона Чехова "Рыбья любовь" умелицы из Ишима станут экспонатами крупнейшей международной выставки "Искусство куклы" 19-22 февраля в Гостином дворе Москвы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала их создатель – мастер по традиционной кукле педагог-психолог Ирина Тарасенко.

В уникальной выставке примут участие более 1 тыс. мастеров из 26 стран мира. Они представят посетителям десятки тысяч экспонатов: кукол теневого театра Востока и "кукольные гламуры", промышленных кукол советского периода и традиционных – народов мира, кукол механических и интерьерных, театральных и мультипликационных, а также антикварных кукол из частных коллекций.

По словам Ирины Тарасенко, все началось с ее участия в онлайн-конкурсе и выставке "Мой Чехов" в 2020 году к 160-летнему юбилею А. П. Чехова в числе более чем 20 российских мастеров.

"Онлайн, так онлайн, подумала я, попробую. И сплела воедино символ Ишима – карася, писателя Антона Чехова, который купил в Ишиме валенки, и его произведение "Рыбья любовь". Просто поучаствовала, а мою работу увидели и отметили. Самое интересное впереди. Наши куклы готовятся путешествовать по выставочным площадкам России. Ближайшая – в историческом центре Москвы. Хоть Карась попутешествует вместо меня", - сказала мастерица.

Но совсем недавно, 7 февраля, Ирина Тарасенко сама вернулась с выставки-ярмарки "Невский ларец" из Санкт-Петербурга, где свои работы представили более 100 художников и ремесленников из 27 регионов России и других стран.

Она вошла в делегацию от Тюменской области в числе четырех других мастеров. Ирина привезла в северную столицу экспозицию "Сила традиций", олицетворяющую связь четырех поколений женщин ее семьи, которые занимаются рукоделием.

| Фото: из личного архива Ирины Тарасенко | Фото: из личного архива Ирины Тарасенко

"Одна из них – бабушка Оля, ее уже нет в живых. Она научила меня шить, вязать, строчить на машинке и собирать травы. Ее представила зольная кукла, голова которой наполнена золой. Это метафорический предмет – символ родного очага", - пояснила автор.

Вторая кукла – мама. Во времена Ирининого детства она носила высокую прическу и газовый платочек. Именно так представила ее женщина. Третья кукла сделана на бабушкином веретене, которому 50 лет, – это сама Ирина в сарафане из кубовой набойки, красной рубахе и платочке. Лица как такового нет, там вышивка – кусочек старинной скатерти – символический образ, а голова – клубочек со смотанными нитками. Четвертая фигура – образ дочери, который навеяла автору старая фотография, где трехгодовалая малышка сидит на коленях у своей 83-летней прабабушки.

"Все куколки объединены красной нитью, четыре поколения женщин-рукодельниц, которые вяжут и шьют. Трогательный образ женской половины моей семьи", - поделилась Ирина Тарасенко.

С "Невского ларца" женщина привезла диплом участника, новые знания с мастер-класса по тамбурной вышивке и массу впечатлений. Особенно ей запомнились сумочка из рыбьей кожи, носки с хантыйскими узорами и невероятные ватные игрушки на елку.

Ирина рассказала, что на тюменских витринах разместились два огромных ящика изделий из кости, ковров, кукол, платков и вышивки. Они пользовались спросом у посетителей, особенно витрина с мягкими самокатными валенками для детей и взрослых, украшенными валяными изображениями Жар-птицы, Конька-горбунка и снегирей. Она добавила, что абсолютно всех заворожил валенок-граммофон на современный лад от тюменки Светланы Веденёвой. В него можно вставлять телефон, включать любимые треки и наслаждаться музыкой.

Автор считает, что любая поездка – это открытие, а общение с мастерами-единомышленниками – приятное и полезное взаимодействие, которое поднимает уровень профессионализма и самооценку, позволяет выйти на новый творческий уровень.

Инна Кондрашкина