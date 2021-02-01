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Многодетные родители Тюменской области получат отпуск в удобное время

Общество, 17:37 16 февраля 2021

duma.gov.ru

В России многодетные родители смогут в приоритетном порядке ежегодного получать оплачиваемый отпуска в удобное для них время. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняты во втором чтении, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

"Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему - не больше 14 лет, - пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. - В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет. Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе".

Третье чтение данного законопроекта состоится 17 февраля.

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# Государственная дума РФ , закон , многодетные семьи , отпуск

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