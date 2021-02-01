В Тобольском районе открыли восемь ледовых переправ

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

Автозимники в Тобольском районе официально приняты в эксплуатацию. Инспекторы ГИМС и ГИБДД, комиссия по устройству и содержанию зимних дорог дали положительное заключение по восьми ледовым переправам, сообщает администрация муниципалитета.

Зимние трассы устроены с учетом всех требований: установлены знаки, в районе ледовых переправ - КПП с дежурным.

На ледовых переправах действуют ограничения по массе автомобилей: по 40 тонн в районах р. Носка в д. Носкинская, р. Иземетка в районе д. Иземеть, р. Носка в районе д. Топкинская, р. Носка в районе с. Лайтамак; р. Алымка в районе с. Ачиры - 30 тонн и р. Топкинбашская в районе д. Топкинбашева - 20 тонн.

В Тобольском районе общая протяженность зимних трасс - 382 км. По зимникам движется спецтранспорт, доставляют продовольствие, жители населенных пунктов Заболотья выезжают в город и соседние села.

"Климатические условия района позволяют содержать зимники как минимум до середины апреля. В прошлом году их закрыли 15 апреля. В этом году, со слов специалистов, зимние трассы могут прослужить дольше. Их качество отличное", - отметили в муниципалитете.