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Рождаемость в Ишимском районе выросла на 15% в 2020 году

Общество, 12:02 17 февраля 2021

perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

276 детей родились в Ишимском районе в 2020 году. Рождаемость выросла на 15 % по сравнению с предыдущим годом. Появились на свет 152 мальчика и 124 девочки, сообщает Областная больница № 4 Ишима.

В перинатальном центре лечебного учреждения родились пять пар близнецов, годом ранее была рождена одна двойня.

Чаще всего в прошедшем году мамами становились женщины в возрасте от 20 до 29 лет.

В большинстве семей новорожденный стал вторым ребенком. С появлением третьего малыша 57 семей стали многодетными. Еще в 63 семьях родился четвертый и последующие. В трех семьях Ишимского района на свет появились девятые по счету дети.

По данным женской консультации Областной больницы № 4 Ишима, на учете по беременности сегодня состоят 88 жительниц района.

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# рождение детей

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