Солдат Победы вернется в Тобольск, на малую родину

Бланк из солдатского медальона | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра Бланк из солдатского медальона | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Церемония погребения красноармейца Михаила Ивановича Балина состоится в Тобольске, на малой родине бойца, 23 февраля, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Солдат был найден при проведении поисковых работ в Тверской области. С 1942 года числился пропавшим без вести, и спустя 80 лет участник Великой Отечественной войны вернется домой.

Торжественно-траурная церемония начнется в 12 часов на мемориальном комплексе тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проводить героя в последний путь соберутся родственники, представители администрации города, военного комиссариата, а также поисковики Областного поискового центра им. Артура Ольховского. Церемония погребения пройдет на Завальном кладбище.

Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом "Поколение" (Тверь). При эксгумации был найден солдатский медальон с заполненным бланком. После проведения экспертизы удалось установить имя солдата – Балин Михаил Иванович, 1900 года рождения, уроженец д. Зыряново Тобольска Омской области. Был призван Тобольским РВК. По архивным данным последнее место службы: 117 отдельная стрелковая бригада. Причина выбытия: пропал без вести. Дата выбытия: 11 августа 1942 года. Место выбытия: Калининская область.

Усилиями поисковиков и представителей администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четверо детей. Сейчас в разных городах проживают четыре внука и две внучки.

На малую родину останки красноармейца Балина доставлены в рамках всероссийского проекта "Дорога домой", организованного Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа.