  • 17 февраля 202117.02.2021среда
  • USD73,2895
    EUR88,9441
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Солдат Победы вернется в Тобольск, на малую родину

Общество, 11:16 17 февраля 2021

пресс-служба Тюменского областного поискового центра Бланк из солдатского медальона | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Церемония погребения красноармейца Михаила Ивановича Балина состоится в Тобольске, на малой родине бойца, 23 февраля, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Солдат был найден при проведении поисковых работ в Тверской области. С 1942 года числился пропавшим без вести, и спустя 80 лет участник Великой Отечественной войны вернется домой.

Торжественно-траурная церемония начнется в 12 часов на мемориальном комплексе тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проводить героя в последний путь соберутся родственники, представители администрации города, военного комиссариата, а также поисковики Областного поискового центра им. Артура Ольховского. Церемония погребения пройдет на Завальном кладбище.

Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом "Поколение" (Тверь). При эксгумации был найден солдатский медальон с заполненным бланком. После проведения экспертизы удалось установить имя солдата – Балин Михаил Иванович, 1900 года рождения, уроженец д. Зыряново Тобольска Омской области. Был призван Тобольским РВК. По архивным данным последнее место службы: 117 отдельная стрелковая бригада. Причина выбытия: пропал без вести. Дата выбытия: 11 августа 1942 года. Место выбытия: Калининская область.

Усилиями поисковиков и представителей администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четверо детей. Сейчас в разных городах проживают четыре внука и две внучки.

На малую родину останки красноармейца Балина доставлены в рамках всероссийского проекта "Дорога домой", организованного Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа.

пресс-служба Тюменского областного поискового центра У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четверо детей. Сейчас в разных городах проживают четыре внука и две внучки. | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , тюменские поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 17.02.2021Форум "Спутник" научит педагогов региона геймификации, цифровым навыкам и эмоциональному балансу
12:24 17.02.2021Тюменский университет получил премию за создание международного отдела с нуля
12:13 17.02.2021Вклады жителей Тюменской области в 2020 году выросли на 14%
12:02 17.02.2021Рождаемость в Ишимском районе выросла на 15% в 2020 году