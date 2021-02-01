У тюменцев есть возможность бесплатно потренироваться с чемпионами

| Фото: клуб "Антей" во ВКонтакте | Фото: клуб "Антей" во ВКонтакте

На бесплатные тренировки с чемпионами своего клуба приглашает всех желающих тюменский "Антей" 20 февраля в честь своего дня рождения.

Так, с 9 до 11 часов занятие проведет заслуженный мастер спорта по бодифитнесу Элина Гоок, пятикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка международного турнира "Арнольд Шварценеггер Классик" в США, абсолютная и многократная чемпионка России, магистр ФК.

Мастер спорта международного класса по фитнесу Ольга Гаврилова, чемпионка Европы и России, приглашает на тренировку с 11 до 13 часов.

Затем эстафету принимает мастер спорта по бодибилдингу, бронзовый призр чемпионата России Андрей Мальков, с ни можно будет позаниматься с 13 до 15 часов.

С 15 до 17 часов фитнес-тренировку проведет мастер спорта международного класса по фитнесу, первая российская абсолютная чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы и России

Наталья Гурьевских.

Мастер спорта международного класса по фитнесу, абсолютная чемпионка мира и России Светлана Артемова-Юркова ждет желающих потренироваться в 17 часов, занятие будет идти два часа.

Завершит марафон вице-чемпион России по бодибилдингу в тяжелом весе, чемпион международных турниров в Польше и России Андрей Старцев с 19 до 21 часа.