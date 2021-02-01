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В тобольский приют за зиму поступили более ста бездомных животных

Общество, 15:45 17 февраля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

119 бездомных животных поступили в муниципальный приют Тобольска с декабря 2020 года, сообщает городская администрация.

95 животных отловили на улицах, 24 передал фонд помощи животным "Пес и Кот". На сегодняшний день 46 животных обрели новых владельцев по договорам, девять возвратили прежним хозяевам, 25 выпустили на прежние места обитания. За два месяца выполнено 50 операций по стерилизации животных.

Появившаяся в соцсетях информация о том, что животным, которые там находятся, необходима помощь, не соответствует действительности.

Для агрессивных собак предусмотрено пожизненное содержание, и в этом его принципиальное отличие от Центра временного содержания бездомных животных. В ближайших планах строительство боксов для кошек.

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# бездомные животные , Тобольск

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