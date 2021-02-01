  • 19 февраля 202119.02.2021пятница
  • USD73,7755
    EUR88,8700
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Открытый воркшоп по актерскому мастерству пройдет в Тюмени

Общество, 09:11 19 февраля 2021

news.utmn.ru (архив) | Фото: news.utmn.ru (архив)

Открытый воркшоп по актерскому мастерству на выставке Константина Шохова "Удаление и приближение" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Презентацию выставки проведет автор, а воркшоп - театральный режиссер, педагог и актриса Оксана Сысоева.

Встреча входит в образовательную программу в рамках музейного проекта "Театральные субботы" запускает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 февраля.

Вход свободный. Необходима предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , мастер-класс , музейный комплекс Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 19.02.2021Ялуторовский "Народный театр" стал лауреатом международного конкурса
09:23 19.02.2021В Тобольске выберут лучших кукол к Масленице
09:11 19.02.2021Открытый воркшоп по актерскому мастерству пройдет в Тюмени
08:47 19.02.2021Выставка и концерт ко Дню защитника Отечества пройдут во Дворце "Пионер"