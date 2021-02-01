Открытый воркшоп по актерскому мастерству пройдет в Тюмени

| Фото: news.utmn.ru (архив) | Фото: news.utmn.ru (архив)

Открытый воркшоп по актерскому мастерству на выставке Константина Шохова "Удаление и приближение" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Презентацию выставки проведет автор, а воркшоп - театральный режиссер, педагог и актриса Оксана Сысоева.

Встреча входит в образовательную программу в рамках музейного проекта "Театральные субботы" запускает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 февраля.

Вход свободный. Необходима предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.