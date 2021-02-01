Банк России спрогнозировал пик инфляции

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В России в 2021 году инфляция составит 3,7–4,2% и останется вблизи 4% в дальнейшем. По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в феврале—марте, после чего начнет плавно снижаться.

Траектория снижения будет определяться сроками окончания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года.

В январе 2021 года, отмечено в сообщении Банка России, годовая инфляция увеличилась до 5,2%. При этом месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) снизился в сравнении с декабрем и ноябрем, но пока остается выше 4% в пересчете на год.

Основной вклад в замедление ценовой динамики внесло значительное уменьшение прироста цен на овощи. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

В то же время текущие темпы удорожания непродовольственных товаров и услуг несколько увеличились. Среди причин — начавшееся восстановление экономики и спроса, которое позволило производителям и ретейлерам частично переносить в цены произошедшее в прошлом году увеличение затрат. Оно было, в том числе связано с ослаблением рубля, повышением мировых цен на аграрное сырье, противоэпидемическими требованиями.