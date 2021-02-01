В Тюмени победителей квеста по термальным источникам отметили подарками

| Фото: Visit Tyumen ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen ВКонтакте

Мерч от Visit Tyumen и сертификаты на тюменские источники получили участники увлекательного квеста, который прошел в областной столице.

Участники получали задания и разгадывали загадки о местных термах. "С 8 по 12 февраля команды самостоятельно передвигались по термальным источникам, выполняли творческие задания, отправляли фото организаторам. Они получали баллы за оригинальность, креатив и творческий подход", — рассказали организаторы.

Награждение победителей проходило на термальном курорте "ЛетоЛето". Представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области обещают еще много интересных событий и конкурсов в 2021 году. Информация о них появится на страницах Visit Tyumen в социальных сетях.