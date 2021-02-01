Читки рассказов тюменских авторов пройдут в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Читки рассказов тюменских авторов начнутся в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 февраля в 13 часов, сообщают организаторы.

В программе - лучшие тексты учеников Школы литературного мастерства им. Владислава Крапивина.

Встреча продлится до 14 часов 30 минут.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Бронирование в форме по ссылке или по телефону: 8-952-347-34-19.