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Читки рассказов тюменских авторов пройдут в "Конторе пароходства" в Тюмени

Общество, 08:10 19 февраля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Читки рассказов тюменских авторов начнутся в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 февраля в 13 часов, сообщают организаторы.

В программе - лучшие тексты учеников Школы литературного мастерства им. Владислава Крапивина.

Встреча продлится до 14 часов 30 минут.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Бронирование в форме по ссылке или по телефону: 8-952-347-34-19.

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# Контора пароходства , читки

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