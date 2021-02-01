Фотогалерея: в Тюмени прошла церемония закрытия выставки "Без срока давности"
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" церемония закрытия выставки "Без срока давности" прошла 17 февраля.
Коллектив "Областного Поискового Центра имени Артура Ольховского" представил собравшимся литературно-музыкальную композицию.
Напомним, в экспозицию вошли архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. В дальнейшем выставку откроют в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".