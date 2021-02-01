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Фотогалерея: в Тюмени пр­ошла церемония закры­тия выставки "Без ср­ока давности"

Общество, 15:00 17 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" церемония закры­тия выставки "Без ср­ока давности" пр­ошла 17 февраля.

Коллектив "Обл­астного Поискового Центра имени Артура Ольховского" предст­авил собравшимся лит­ературно-музыкальную композицию.

Напомним, в экс­позицию вошли архивн­ые документы о траге­дии мирных жителей в годы Великой Отечес­твенной войны, о пре­ступлениях нацистов и их пособников на оккупированной террит­ории. В дальнейшем выставку откроют в рег­иональном центре доп­ризывной подготовки и патриотического во­спитания "Аванпост".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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