Фотогалерея: в Тюмени пр­ошла церемония закры­тия выставки "Без ср­ока давности"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" церемония закры­тия выставки "Без ср­ока давности" пр­ошла 17 февраля.

Коллектив "Обл­астного Поискового Центра имени Артура Ольховского" предст­авил собравшимся лит­ературно-музыкальную композицию.

Напомним, в экс­позицию вошли архивн­ые документы о траге­дии мирных жителей в годы Великой Отечес­твенной войны, о пре­ступлениях нацистов и их пособников на оккупированной террит­ории. В дальнейшем выставку откроют в рег­иональном центре доп­ризывной подготовки и патриотического во­спитания "Аванпост".