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В Ишиме 28 молодых семей получили жилищные сертификаты

Общество, 15:23 17 февраля 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

28 молодых ишимских семей получили свидетельства на улучшение жилищных условий 17 февраля. Всего в 2021 году жилищные сертификаты получат 77 семей, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Уверен, что предпринятые государством меры по поддержке молодых семей позволят и ишимским семьям с уверенностью смотреть в завтрашний день", - подчеркнул глава муниципалитета Федор Шишкин во время церемонии вручения сертификатов.

Он призвал молодежь приобретать квартиры и строить дома на территории Ишима, развивать город и укреплять его социальную сферу.

По условиям программы "Обеспечение жильём молодых семей" на государственные деньги молодые супруги могут обзавестись первой собственной квартирой, построить дом, погасить ранее взятую ипотеку. Сумма выплат у каждой семьи разная, рассчитывается исходя из ее состава.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Жилье".

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# жилищные сертификаты , Ишим , молодые семьи , национальный проект Жилье и городская среда , Федор Шишкин

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