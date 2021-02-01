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В Тобольске выберут лучших кукол к Масленице

Общество, 09:23 19 февраля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Конкурс на лучшую куклу-чучело запустили к народному гулянию "Госпожа Широкая Масленица", которое пройдет в Тобольске 14 марта, сообщают организаторы.

Участниками фестиваля могут быть как индивидуальные авторы, так и коллективы. Размер куклы должен быть не менее двух метров. Изготовить ее можно из любых материалов, необходимо учитывать, что все работы в итоге будут сжигать. Куклы должны иметь устойчивую подставку. Каждый участник должен предоставить одну работу.

Все конкурсанты получат памятные дипломы, а победителям вручат денежные сертификаты. Завоевавшему первое место - на 10 тыс. рублей. Для обладателя второго места предусмотрены 8 тыс. рублей. За третье место - 5 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 9 марта. Участники должны сами доставить кукол к месту сожжения 14 марта к 11 часам. Их установят в районе Александровского сада и сожгут с главной куклой. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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# конкурс , Масленица , призы

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