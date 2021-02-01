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Туристы из Екатеринбурга и Челябинска приедут на ялуторовский "Масленичный разгуляй"

Общество, 15:09 19 февраля 2021

МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Программу "Масленичный разгуляй, или Как Емеля собирался блины печь" по сказке "По щучьему велению" подготовили для гостей в Ялуторовском остроге. Масленицу здесь будут праздновать две недели - со 2 по 14 марта в связи с большим интересом гостей.

Желание приехать уже подтвердили туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Тобольска, Заводоуковска, Тюмени. В остроге подчеркивают, что мероприятия пройдут с соблюдением мер профилактики.

"Мы подготовили для посетителей квест-игру: разделим их на команды и оправим проходить задания на сказочных локациях. Они должны собрать необходимые продукты и узнать секретный старинный рецепт приготовления русских блинов. И, конечно, мы угостим всех блинчиками и острожным чаем", - рассказала руководителя Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

К Масленице в учреждении проведут традиционный городской конкурс декоративно-прикладного творчества на лучший символ масленичной недели. Он популярен среди детей, взрослых и творческих коллективов. Увидеть работы участников можно будет на территории острога.

Провожать зиму в Ялуторовском остроге начали уже с середины февраля премьерой кукольного спектакля "Как Алёнка весну спасла". Его показывают гостям учреждения, а также устраивают выездные представления в детских садах.

Татьяна Ковалева

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# Масленица , Ялуторовский острог

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