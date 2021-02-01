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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор примет участие в круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия - к результату"

Губернатор, 09:36 18 февраля 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор примет участие в круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия - к результату". Он состоится в формате онлайн в МИА "Россия сегодня" 18 февраля.

Губернаторы новой волны Владимир Солодов, Александр Моор, Владислав Шапша, Михаил Развожаев обсудят вопросы готовности власти к открытому диалогу, доверия населения к политикам и другие.

Модератор — директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Напомним, 4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.

Ссылка на прямую трансляцию, начало - в 17 часов по тюменскому времени.

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# Александр Моор , губернаторы новой волны , круглый стол , ЭИСИ

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