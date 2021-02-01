В бюджет Тобольска в 2020 году поступило около 18 млн рублей от продажи объектов

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Около 18 млн рублей поступило в бюджет Тобольска после продажи неиспользуемых объектов в 2020 году, сообщает городская дума.

Доходы пошли на нужды тоболяков в разных сферах деятельности. Об этом рассказала заместитель главы города Ольга Новикова на заседании комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

С 2008 по 2020 годы в программу приватизации включен 41 объект муниципального имущества. В прошлом году в отношении восьми объектов торги по продаже имущества не объявлялись. В их числе два объекта недвижимости, исключенные из программы приватизации. Они непригодны для дальнейшего использования и подлежат сносу.

В отношении еще двух объектов не соблюдено требование федерального законодательства об объектах культурного наследия. Это нежилые здания и земельные участки на ул. Декабристов, 33 и ул. Кирова, 23.

Четыре транспортных средства переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям.