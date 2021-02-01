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Тюменцев зовут на "Зимние забавы"

Общество, 17:14 19 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехчасовая программа "Зимние забавы" развернется на площади им. Юрия Куталова в Тюмени 20 февраля в 11 часов, сообщают организаторы.

Для детей и их родителей подготовили национальные игры, состязательные игры, хороводные игры, русские игры, украинские игры, белорусские игры, татарские игры, немецкие игры, игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Также горожане увидят обрядовые действа, конкурсы и викторины.

Встреча пройдет на площади за ДНК "Строитель". Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# игры , конкурсы

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