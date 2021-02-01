Тюменцев зовут на "Зимние забавы"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трехчасовая программа "Зимние забавы" развернется на площади им. Юрия Куталова в Тюмени 20 февраля в 11 часов, сообщают организаторы.
Для детей и их родителей подготовили национальные игры, состязательные игры, хороводные игры, русские игры, украинские игры, белорусские игры, татарские игры, немецкие игры, игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Также горожане увидят обрядовые действа, конкурсы и викторины.
Встреча пройдет на площади за ДНК "Строитель". Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.