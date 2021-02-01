Жителям и гостям Тюмени предлагают туры и экскурсии на праздничные выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подборку туров и экскурсий по Тюменской области на праздничные выходные подготовило региональное Агентство туризма и продвижения. Список опубликован на странице проекта Visit Tyumen в Instagram.

Так, гостям региона советуют обратить внимание на экскурсию "Тобольск на императорском поезде", тур выходного дня "В гости к народам Севера". Здесь же представлена экскурсия-подарок на 23 февраля, в рамках которой предлагают посетить музей ретро-автомобилей, рыбное хозяйство и тематический паб.

Не меньший интерес представляет тур на казачье подворье, где можно встретить казаков и казачек, которые проведут по своим владениям и покажут домашнее хозяйство — коз, лошадей и собак. Отдыхающим предложат подержать в руках казацкую шашку и поучиться фланкировке.

Также в список вошли тур "Тобольский уик-энд: 2 дня + курорт Алемасова", экскурсия "Тобольск + Покровское + Абалак", театрализованная экскурсия "Тюмень кабацкая", тур в Тобольск, тур "Сырник-сытник" с посещением сыроварни.

На каждой карточке в "карусели" на странице бренда Visit Tyumen в Instagram помимо фотографии красивого места, где можно отдохнуть, есть номер телефона для получения подробной информации и бронирования.