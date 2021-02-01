Тюменским предпринимателям предлагают пройти всероссийскую бизнес-перепись

| Фото: Росстат во ВКонтакте | Фото: Росстат во ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийской экономической переписи малого бизнеса приглашают предпринимателей Тюменской области. Сплошное наблюдение охватит средние, малые и микропредприятия, а также ИП.

До 1 апреля предприниматели могут заполнить анкету на сайте Росстата или операторов электронного документооборота. Сделать это можно и на бумаге, сдав документ в органы статистики лично или отправив по почте. Анкету необходимо заверить подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела статистики предприятий Тюменьстата Татьяна Лапина, впервые в 2021 году предприниматели могут отчитаться о своей работе и через сайт госуслуг. Такая возможность будет доступна с 1 марта по 1 мая.

"Чтобы подать данные о себе через сайт госуслуг, юридическим лицам нужна подтвержденная учетная запись и электронная подпись, индивидуальным предпринимателям - только подтвержденная учетная запись", - пояснила она.

Татьяна Лапина добавила, что в бланках, которые используются в сплошном наблюдении в 2021 году, исключены некоторые вопросы. Так, предпринимателям не нужно рассказывать об экспорте и импорте товаров. Исключены показатели по государственной и муниципальной поддержке малого бизнеса, по расходам на приобретение сырья и материалов, по стоимости сырья и материалов, которые были переданы на переработку другим предприятиям. Остальные базовые вопросы остались теми же.

Средние предприятия должны отчитаться по действующим формам статнаблюдений. Малые и микропредприятия – по форме МП-СП, индивидуальные предприятия – по форме 1-Предприниматель.

Всероссийская бизнес-перепись проводится раз в пять лет и позволяет получить достоверную, полноценную, детализированную информацию о деятельности предприятий. В будущем это помогает государству корректировать программы по поддержке малого бизнеса, оказывать адресные виды помощи конкретным предприятиям. На основании полученных данных готовятся и прогнозы экономического развития страны.

Участие в переписи является обязательным для предпринимателей. Если не сдать форму федерального статистического наблюдения вовремя, ИП могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, компании - от 20 до 70 тыс. рублей.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Любовь Голышева