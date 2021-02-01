Тюменским предпринимателям может грозить штраф за отказ от переписи малого бизнеса

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Штраф до 70 тыс. рублей грозит предпринимателям за отказ участвовать в переписи малого и среднего бизнеса РФ.

Как рассказала корреспонденту агентства "Тюменская линия" начальник отдела статистики предприятий Тюменьстата Татьяна Лапина, участие в экономической переписи является обязательным как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

"Какой процент бизнеса пройдет перепись, мы пока не можем оценить. Но если предприниматель не захотел предоставлять данные, то штрафные санкции никто не отменял. Это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Но сначала будет предупредительное письмо", - пояснила она.

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, а также предоставление недостоверной информации влечет ответственность, установленную Кодексом РФ об административных правонарушениях. Если не сдать форму федерального статистического наблюдения вовремя, ИП могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, компании - от 20 до 70 тыс. рублей.

Предпринимателям Тюменской области гарантируют конфиденциальность полученной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

До 1 апреля предоставить сведения о предприятии можно в электронном виде на сайте Росстата или операторов электронного документооборота. Предоставить анкету можно и на бумаге, сдав ее в органы статистики лично или отправив по почте. Она должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

С 1 марта по 1 мая будет доступна услуга подачи документов через сайт госуслуг. Для этого юридическим лицам нужна подтвержденная учетная запись и электронная подпись, а индивидуальным предпринимателям - только подтвержденная учетная запись.

Любовь Голышева