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Пельменями из дичи, щуки, грибов можно угоститься в ресторанах Тюмени

Общество, 18:39 18 февраля 2021

maximich_tmn в Инстаграм | Фото: maximich_tmn в Инстаграм

Пельмени из дичи, щуки, грибов, на печеночной шубе, с паприкой и бараниной, красной рыбой уже приготовили для гостей одного из ресторанов Тюмени ко Дню пельменя 18 февраля.

По словам управляющей общепита Валентины Зыряновой, большой любовью посетителей пользуются классические сибирские пельмени и ушки из щуки и дичи. Для детей в меню ресторана предусмотрены вкусные и нежирные пельмешки из телятины.

Она поделилась главным секретом приготовления этого сытного и ароматного блюда. "Особый вкус пельменей зависит от настроения того, кто их лепит и от качества сырья. Мы используем только мясо и рыбу проверенных местных производителей, заводим правильное тесто и подходим к делу с душой", - отметила управляющая.

Она добавила, что в ее доме самолепные "хлебные уши" остаются любимым дежурным блюдом, всегда есть их запас в холодильнике. А совместное их изготовление остается добрым семейным ритуалом.

Инна Кондрашкина

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# пельмени , праздник , ресторан , традиции

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