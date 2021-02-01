Пельменями из дичи, щуки, грибов можно угоститься в ресторанах Тюмени

| Фото: maximich_tmn в Инстаграм | Фото: maximich_tmn в Инстаграм

Пельмени из дичи, щуки, грибов, на печеночной шубе, с паприкой и бараниной, красной рыбой уже приготовили для гостей одного из ресторанов Тюмени ко Дню пельменя 18 февраля.

По словам управляющей общепита Валентины Зыряновой, большой любовью посетителей пользуются классические сибирские пельмени и ушки из щуки и дичи. Для детей в меню ресторана предусмотрены вкусные и нежирные пельмешки из телятины.

Она поделилась главным секретом приготовления этого сытного и ароматного блюда. "Особый вкус пельменей зависит от настроения того, кто их лепит и от качества сырья. Мы используем только мясо и рыбу проверенных местных производителей, заводим правильное тесто и подходим к делу с душой", - отметила управляющая.

Она добавила, что в ее доме самолепные "хлебные уши" остаются любимым дежурным блюдом, всегда есть их запас в холодильнике. А совместное их изготовление остается добрым семейным ритуалом.

Инна Кондрашкина