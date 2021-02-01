Идет прием заявок на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Лучших специалистов в сфере интернет-коммуникаций выберут на всероссийском конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций", который стартовал 22 января. Регистрация на конкурс продлится до конца февраля.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец поделилась информацией об этапах конкурса. Первый этап — дистанционный — пройдет с марта по апрель: "Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет", — сообщила Юлия Аблец.

Далее пройдут очные испытания: для конкурсантов будет смоделирована реальная жизненная ситуация, в рамках которой жюри будет оценивать работу в команде, умение находить общий язык с участниками, способность аргументированно отстаивать собственную позицию и многие другие важные для рабочего процесса навыки.

В мае, после очных испытаний, победители получат право принять участие в специально разработанной совместно с МГУ образовательной программе для диджитал-специалистов. В рамках курса эксперты расскажут про современные медиакоммуникации, цифровую социологию, способы аналитики, работу с большими данными, стратегирование, а также про методы и инструменты принятия эффективных управленческих решений.

Приятным бонусом для победителей станет возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов, а также включение в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО "Диалог" и пресс-службы органов власти.

Заявки на участие поступают со всех регионов страны. Подать заявку все еще можно на сайте лидерыинтернета.рф, а новости о конкурсе можно узнать, подписавшись на телеграм-канал https://t.me/comchallenge.