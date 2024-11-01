Тюменцам напомнили об оплате имущественных налогов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имущественные налоги жителям Тюменской области необходимо оплатить до 2 декабря. Год назад их оплатили 99 % тюменцев. В этот раз в УФНС по региону также прогнозируют высокий показатель.

Обязанность оплаты возникает у хозяев квартир, машин, земельных участков, домов, гаражей, которые были в собственности в 2023 году, пишет "Вслух.ру".

В ведомстве также напомнили о последствиях просрочек платежей. За каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ. Физическому лицу будет направлено требование на уплату задолженности. В случае невыполнения ведомство обратится в суд. Если дойдет до взыскания через судебных приставов, то должнику предстоит заплатить госпошлину и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы задолженности.

Получить налоговое извещение можно через "Личный кабинет" на официальном сайте ФНС, здесь же оплатить долг. Оплату и через отделения банков, банкоматы, мобильные приложения по QR-коду, штрих-коду, реквизитам. Если появятся вопросы, можно позвонить в контакт-центр ФНС России тел.: 8 (800) 222-22-22.

Напомним, что налоговые уведомления направлены более 642 тыс. жителей Тюменской области. Общая сумма имущественных налогов превышает 3,7 млрд рублей.